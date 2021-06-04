Kahramanmaraş'ta kaçakçılık ve silah operasyonu!

Elbistan Göksun yolunda, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve içinde bulunan A.Ç. adlı kadın ile E.E. adlı kişide yapılan aramada 30,13 gram metamfetamin ile 0,26 gram bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete görütülerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığı yapmak suçlarından tutuklandı.

Adliyedeki işlemleri de sona eren şüpheliler Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.