Kahramanmaraş'ta kadın kursiyerlerin ürettiği oyuncaklar markalaşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde kadınların ürettiği oyuncaklar markalaşacak.

KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 17:15
Kahramanmaraş'ta kadın kursiyerlerin ürettiği oyuncaklar markalaşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park'ta kurulan İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği oyuncak atölyesinde 25 kadın kursiyer üretim yapıyor. Burada kadınların ürettiği oyuncukların markalaştırılarak pazarlanması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, kursun İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirildiğini ve ilerleyen süreçte eğitimleri genişleteceklerini söyledi.

Paydaş kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmanın çok önemli bir aşama olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Elbette en önemli görevlerimizden birisi de eğitim. Çocukluğumuzda hepimizin kullandığı ve sağlık için öneme sahip ahşap oyuncakların katma değerini artırmamız lazım. Gerek tasarım, gerekse paketleme noktasında verilen eğitimler, markalaşmanın da önünü açacaktır. Alman Kalkınma Ajansı’nın da yalnızca bu program için 500 bin liralık bütçe ayırması çok kıymetli bir destek oldu."

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Kültür Park #AksuTV #AksuTVHaber
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