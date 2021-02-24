Kahramanmaraş'ta keçi, kayalık alanda mahsur kaldı! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 13:10 24.02.2021, 14:04
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadere Mahallesi’nde İbrahim Ejderha'ya ait bir keçi otlanırken 80 metrelik uçurumdan 10 metre aşağıya düşerek mahsur kaldı.
Keçisini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Ejderha, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.
Ejderha'nın ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye kurtarma ekibi bir saatlik çalışma sonunda keçiyi hafif yaralı kurtararak sahibi İbrahim Ejderha'ya teslim etti.
16°
açık
Namaz Vakti 24 Şubat 2021
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:04
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Ankaragücü
|24
|20
|21. Gençlerbirliği
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. Altınordu
|23
|41
|4. İstanbulspor
|22
|40
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|22
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Sevilla
|23
|48
|4. Barcelona
|23
|47
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|24
|19