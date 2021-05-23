Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2021, 16:36 23.05.2021, 16:46
Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlıklı olduğu görülen kedi, ekiplerin mama ve su vermesinin ardından salıverildi.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Mayıs 2021
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Athletic Bilbao
|38
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü