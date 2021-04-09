Kahramanmaraş'ta korkunç kaza!

Alınan bilgiye göre kimliği belirlenemeyen yaralırdan birini durumu ağırken, diğer yaralı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.