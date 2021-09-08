Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin 6 araç 20 personelle söndürdüğü yangın da çatıda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.