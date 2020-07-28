Kahramanmaraş'ta kurban satış yeri ve kesim yerleri hazır!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



KMBB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, Canlı Hayvan Borsası başta olmak üzere, ilimizde kurban satışı ve kesimi yapılacak olan yerlerde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen kurban kesim yerlerinde sürdürdüğü ilaçlama ile vatandaşların daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için aralıksız çalışıyor.