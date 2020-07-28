Kahramanmaraş'ta kurban satış yeri ve kesim yerleri hazır!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşların daha rahat ve hijyenik ortamlarda kurban alım ve kesimi yapabilmeleri için kurban satış ve kesim yerlerinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 14:21
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KMBB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, Canlı Hayvan Borsası başta olmak üzere, ilimizde kurban satışı ve kesimi yapılacak olan yerlerde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirlenen kurban kesim yerlerinde sürdürdüğü ilaçlama ile vatandaşların daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için aralıksız çalışıyor.
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