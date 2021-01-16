Kahramanmaraş'ta kurslar hem hayata hazırlıyor hem de ailelerin yükünü hafifletiyor

Burada Otizmli bireyler için açılan Doğal malzemelerle ürün yapma kursu sayesinde kursiyerler el becerilerini ve birlikte hareket edebilme yeteneklerini geliştiriyorlar.



Umudumuz Otizm Derneğinde, 3 öğretmenle 10 otizmli çocuğa eğitim verdiklerini dile getiren Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, çeşitli aktivitelerle bu gençleri hem hayata hazırladıklarını hem de ailelerin yükünü hafiflettiklerini söyledi.





Kurs faaliyetleri hakkında bilgi veren Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, "pandemi döneminde yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerimiz, aileleriyle pasif zaman geçirmek yerine burada daha aktif zaman geçirebiliyor. Onların hoşuna giden el sanatları, olmazsa olmazımız El sanatları kursunda el becerilerini geliştirebilecekleri, vakitlerini güzel geçirebilecekleri ahşap boyama, örgü, taş boyama doğal malzemelerle ürün yapma gibi onların sevdiği kursları yapmaya çalışıyoruz. Negatif enerjilerini atıp, evlerine pozitif şekilde gönderiyoruz” dedi.



Dernek başkanı Aylin Berberligil de “halk eğitim merkezimiz iş birliğinde bu kursları açıyoruz. Alanında etkin el sanatları öğretmenimiz ve özel eğitim öğretmenimiz eşliğinde otizmli çocuklarımız el becerilerini ve düşünme yetilerini geliştiriyorlar. Ailelerde bu durumdan çok memnun. Daha fazla çocuğumuzun bu aktivitelerden yararlanması için otizmli çocuklarımızı derneğimize bekliyoruz” dedi.



Ziyaret sonrası Halk Eğitim Merkezi Her Çocuğa bir oyuncak adlı Sosyal projelerinden toplanan Oyuncaklar kursiyerlere dağıtıldı.

Haber: Gökhan ÇALI