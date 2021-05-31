Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası!
Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bordur taşlarına çarpan sürücü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 18:22
Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki motosikletiyle Genç Osman Caddesi üzerinden seyir halinde iken Haydarbey Mahalle Muhtarlığı önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşak içerisinde adanın bordur taşlarına çarpması sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından KSÜ TIP Fakültesine sevk edildi.
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