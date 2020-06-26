Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2020, 07:39 26.06.2020, 19:46
345
Emrah Timur idaresindeki 31 AEC 703 kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Andırın kavşağında seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada, kamyonetteki tüplerin yola dağılması sonucu trafik bir süre aksadı.
Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin tüpleri toplamasıyla trafik akışı normale döndü.
Hafif yaralı sürücü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.
27°
açık
Namaz Vakti 26 Haziran 2020
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|29
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Bursaspor
|30
|49
|4. Adana Demirspor
|29
|48
|5. Altay
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|29
|41
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. M. United
|31
|49
|6. Wolverhampton
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|31
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|31
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|31
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|31
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Real Betis
|31
|37
|14. Deportivo Alaves
|31
|35
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|31
|32
|18. Mallorca
|31
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|31
|24