Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 26.06.2020, 07:39 26.06.2020, 19:46
345

Emrah Timur idaresindeki 31 AEC 703 kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Andırın kavşağında seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, kamyonetteki tüplerin yola dağılması sonucu trafik bir süre aksadı.



Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin tüpleri toplamasıyla trafik akışı normale döndü.



Hafif yaralı sürücü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

#Kahramanmaraş #Kaza #Aksu Haber #Aksu Tv #yaralı #tüp yüklü kamyonet
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 26 Haziran 2020
İmsak 03:18
Güneş 05:06
Öğle 12:40
İkindi 16:33
Akşam 20:05
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 29 50
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 29 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Bursaspor 30 49
4. Adana Demirspor 29 48
5. Altay 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 29 41
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. M. United 31 49
6. Wolverhampton 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 31 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 68
2. Barcelona 31 68
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Osasuna 31 38
12. Levante 31 38
13. Real Betis 31 37
14. Deportivo Alaves 31 35
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 31 33
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 31 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 31 24