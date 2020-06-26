Kahramanmaraş'ta okullar YKS Sınavı’na hazır!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı için okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Sınav günü toplu taşıma araçları da öğrenciler için ücretsiz olacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapılacak YKS sınavı için okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, öğrencilerin temas edebileceği kapı kolları, elektrik düğmeleri, banklar, sıralar başta olmak üzere bütün alanlar dezenfekte edildi.
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda YKS sınavına girecek tüm öğrencilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve özel halk otobüsleri bu hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilerimizi saat 15.00’e kadar ücretsiz taşıyacaklar. Saat 15.00’den sonra ise normal akış sürecine geçilecek.” diye bilgi verildi.
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