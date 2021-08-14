Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Demrek Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.



4 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 150 işçinin katımıyla yapılan çalışmalarla kontrol alınarak söndürülen yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.