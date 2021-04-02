Kahramanmaraş'ta otizmli genç piyanist yaya geçidinde piyano çaldı
Kahramanmaraş'ta otizmli genç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yaya geçidinde piyano çaldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 12:49 02.04.2021, 12:55
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması ile Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkatin çekilmesi amacıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte otizmli piyanist Kubilay Özbek, yaya geçidinde piyano çalarak farkındalık oluşturdu.
Ekiplerin jandarma montu giydirdiği Özbek, yaya geçidinde kendisini izleyenlere piyano keyfi sundu.
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