Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2021, 10:54
Alınan bilgiye göre, M. Ç. idaresindeki otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İ. B'ye (77) çarptı.
Yaralanan İ. B, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.
Yaralının yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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