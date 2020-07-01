Kahramanmaraş'ta oyun salonları normalleşme süreci kapsamında açıldı!

Oyun salonları ve internet kafeler koronavirüs normalleşme süreci kapsamında son olarak açılan işletmeler arasında yerini aldı

İşletme sahiplerinin beklediği 1 Temmuz 2020 tarihi ile birlikte açılması yasak olan bazı işletmeler de bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda oyun salonları, gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla 1 Temmuz’dan itibaren hizmet verebilecekler.

