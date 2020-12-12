Kahramanmaraş'ta polis ekipleri denetim noktaları oluşturdu!
2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2020, 16:51 12.12.2020, 17:03
Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte, yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı.
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