Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile araçtaki 2 kişi, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 18:05 25.05.2021, 18:17
Şeyhadil Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, A.B. idaresindeki 44 EG 303 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarında uymayan araçtakiler, kovalamaca sunucu Girne Caddesi'nde yakalandı.
Ekiplerin kelepçe takarak gözaltına almak istediği A.B, bir polise kafa atarak tekrar kaçmaya çalıştı ancak 50 metre ileride tekrar yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri kadın 3 zanlı, işlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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