Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl, Yusuflar, Mağaralı, Şazi Bey, Hayrullah mahallelerinin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu, Dumlupınar Mahallesi'nde bir okulun istinat duvarı çöktü.

Bazı kent sakinleri de sokaklarda biriken suyun iş yerlerine girmesini engellemek için kum torbalarıyla önlem aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ile itfaiye ekipleri ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk edildi.