Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sahte banknotlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 15:30
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.
İl dışından Elbistan'a sahte para getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliler S.K. ve Y.A'nın içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda, 50 liralık 357 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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