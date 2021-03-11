Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2021, 17:53
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 EB 820 plakalı kamyonet, Elbistan-Göksun kara yolu Kabaağaç Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler kamyonetin tamamını sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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