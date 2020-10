Kahramanmaraş'ta şimşekler geceyi aydınlattı!

Kahramanmaraş’ta gece yarısı başlayan yıldırım ve şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.



Yurdun Ege-Karadeniz bölgelerinde etkili olan sağanak yağış Kahramanmaraş’ta kendini yıldırım ve şimşeklerde gösterdi.

Gecenin karanlığını aydınlatan şimşek ve yıldırımların görsel şöleni, an be an görüntülendi.