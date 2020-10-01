Kahramanmaraş'ta sokak sanatçısı sesiyle Azerbaycan’a destek veriyor
Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinde sokak sanatçılığı yapan Yusuf İslam bilir, Azerbaycan’a sesi ile destek oldu.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 16:15 01.10.2020, 20:08
164
Trabzon caddesinde “Çırpınırdı Karadeniz” adlı türküyü seslendiren bilir, Azerbaycan’ın yalnız olmadığını sesiyle bir kez daha gösterdi.
Sokak sanatçısı Bilir, Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu ve sesiyle Azerbaycanlı kardeşlerine, destek olduğunu ifade etti.
18°
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:22
|Öğle
|12:27
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Kayserispor
|4
|6
|8. Göztepe
|3
|5
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Kasımpaşa
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|4
|3
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Adana Demirspor
|3
|7
|3. Tuzlaspor
|3
|7
|4. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|4
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1