Kahramanmaraş'ta sokak sanatçısı sesiyle Azerbaycan’a destek veriyor

Trabzon caddesinde “Çırpınırdı Karadeniz” adlı türküyü seslendiren bilir, Azerbaycan’ın yalnız olmadığını sesiyle bir kez daha gösterdi.





Sokak sanatçısı Bilir, Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu ve sesiyle Azerbaycanlı kardeşlerine, destek olduğunu ifade etti.



