Kahramanmaraş'ta sokaklar sessizliğe büründü!
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurdun dört bir tarafında sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Kahramanmaraş’ta da uygulanan kısıtlamalarda sokaklar sessizliğe büründü.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2020, 12:16
Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte, yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı.
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