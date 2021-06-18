Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde 83 Kişi yakalandı!

Polis ekipleri birçok adreste eş zamanlı operasyon yaparak bir çok suçtan araması olan şahısları yakaladı.

Yakaladığı şahıslardan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y.(53), ninde aralarında bulunduğu 55 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişinin ise işlemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.