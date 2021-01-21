Kahramanmaraş'ta sürücüler drone'larla gözetim altına alındı!

Kış şartlarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, Drone ile Trafik Denetimi yapıldı. Uygulamada sürücüler kış şartlarında dikkat edilmesi gereken trafik tedbirleri konusunda bilgilendirildi. Ayrıca uygulamada; 45 araç ve 54 şahıs sorgulaması yapılmış olup, 1 aranan şahıs yakalandı. Kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız olarak sürdürülecektir.