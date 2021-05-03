Kahramanmaraş'ta tam kapanmada denetimler devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının kabine toplantısının ardından açıkladığı 17 günlük kapanma sürecinin ardından il emniyet müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler kentin en işlek caddelerinde denetim noktaları oluşturarak denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında da denetimlerine devam ediyor.

Ekipler kısıtlamadan muaf belgesi olmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uyguluyor.

HABER – EMRE ATAÇ