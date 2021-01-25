Kahramanmaraş'ta temizlik işçisinden örnek davranış



Dulkadiroğlu Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Halil İbrahim Çınar, Garajlar caddesi üzerinde temizlik yaptığı esnada çöp konteyneri yanında bir poşet buldu. Poşeti kontrol eden Çınar, içerisinde para olduğunu görünce polis ekiplerine 50 bin TL'yi teslim etti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu parayı kaybeden kişiye ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Sedat Gölcü, kaybettiği parayı Çınar’dan teslim aldı. Temizlik içisi Halil İbrahim Çınar, temizlik yaparken, bir poşet içerisinde para olan poşeti polislere teslim ettiğini söyledi. Parası bulunan Sedat Gölcü ise bazı harcamalar için yanında bulunan 250 bin lirasının 50 bin lirasını düşürdüğünü, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek para kaybettiğini belirttiğini, bir süre sonra polislerin kendisini arayarak parasının bulunduğunu öğrendi. Gölcü, Çınar’a teşekkür ederek, bir yıl boyunca otobüs firmasından ailesiyle birlikte ücretsiz seyahat imkanı sundu.



