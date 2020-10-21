Kahramanmaraş'ta toplu taşıma hizmeti sunan tüm araçlarda denetimleri devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu taşıma hizmeti sunan tüm araçlarda denetimlerini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2020, 10:04 21.10.2020, 10:12
İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nde alınan kararların saha uygulaması ekipler tarafından takip ediliyor.
Araçlarda el dezenfektanı bulundurulması, yolcu kapasitesi ve maskesiz seyahat edilmemesine yönelik araç sahipleri ve vatandaşlar bilgilendiriliyor.
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