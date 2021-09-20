Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çatova Mahallesi’nde sürücü ve plaka bilgileri tespit edilemeyen bir araç, yol kenarında arızalı bir motosikleti yüklemeye çalışan A.T’ye (23) çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan A.T, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Kaza sonrası yardım etmek yerine kaçan sürücünün ise, jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi.