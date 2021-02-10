Kahramanmaraş'ta trafikte tartıştığı kişilerce darbedilen sürücü hastaneye kaldırıldı



Sivas'tan Kahramanmaraş'a gelen Şükrü K, 58 ACA 912 plakalı tırla seyir halindeyken, Adana-Kahramanmaraş Karayolu Çakallı Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobildeki kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darbedilen Şükrü K, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Şükrü K'yı darp eden kişilerin bulunması için çalışma başlattı.