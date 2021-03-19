Kahramanmaraş'ta tüfekle ateş açak şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Bayazıtlı Mahallesinde yaşayan M.A. aralarında husumet olduğu öne sürülen komşusunun evine av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada şüpheli M.A.'yı, ateş ettiği tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Maddi hasar oluşan evde ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi.