Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını dalgalandıran kahraman ecdat yaad edildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bayrak Olayı’nın 101. Yıldönümü münasebetiyle şehir genelinde 10 bin Türk Bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımının ardından Ulucamii önünde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, tüm şehit ve gazileri rahmetle andıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımızla Kutladık

Genel Sekreter Rüstem Keleş, Bayrak Olayı’nın Maraş Milli Mücadelesinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, bu ruhu gelecek kuşaklara aktarmak adına programlar tertiplediklerini belirtti. Genel Sekreter Keleş yaptığı açıklamada, “28 Kasım, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş, bir olayın yıl dönümü. Bundan 101 yıl önce Kahramanmaraş’ın işgali sırasında kalemizden indirilen Türk Bayrağı’nın yerine takılan işgalci kuvvetlerin bayrağının indirildiği gündür. Biz bu günü çok büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 yılı şehrimizin kurtuluşunun 100. yıldönümü idi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirdik. O günden bu güne pandeminin yaygın bir şekilde etkisini göstermesi nedeniyle maalesef etkinliklerimizi sınırlı olarak yapmak durumunda kalıyoruz” dedi.

Gelecek Nesillere Aktaracağız

Bayrak olayının büyük bir diriliş ve kurtuluş ruhunun ortaya çıkması açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Genel Sekreter Keleş, “Bayrak Olayı ile ortaya çıkan dirilişi ruhunu gelecek nesillere aktarmak adına programlarımız devam edecek. Bu ruhu kıyama dönüştürmüş ecdadın torunları olarak asla unutmayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Zaten önemli olan da budur. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu, Türkiye’de milli mücadelenin kıvılcımını oluşturmuştur. Biz Rıdvan Hocaların, Arslanbey’lerin, Sütçü İmam’ların torunları olarak onların bırakmış olduğu bu mirası unutmayacağız ve bizden sonraki gelecek nesillere aynı duyarlılıkla ve aynı şuurla taşımayı görev addediyoruz. Kahramanmaraş’ımızın ve ülkemizin kurtuluşunda bayrağın yere düşmemesi için mücadele eden, bu anlayışın devam etmesi için gayret gösteren tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı