Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını dalgalandıran kahraman ecdat yaad edildi!

Büyükşehir Belediyesi Maraş’ın milli mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Bayrak Olayı’nın 101. yıldönümü münasebetiyle şehir genelinde 10 bin Türk Bayrağı dağıttı.

KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 15:30 28.11.2020, 15:47
Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını dalgalandıran kahraman ecdat yaad edildi!
Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını dalgalandıran kahraman ecdat yaad edildi!
Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını dalgalandıran kahraman ecdat yaad edildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bayrak Olayı’nın 101. Yıldönümü münasebetiyle şehir genelinde 10 bin Türk Bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımının ardından Ulucamii önünde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, tüm şehit ve gazileri rahmetle andıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımızla Kutladık

Genel Sekreter Rüstem Keleş, Bayrak Olayı’nın Maraş Milli Mücadelesinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, bu ruhu gelecek kuşaklara aktarmak adına programlar tertiplediklerini belirtti. Genel Sekreter Keleş yaptığı açıklamada, “28 Kasım, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş, bir olayın yıl dönümü. Bundan 101 yıl önce Kahramanmaraş’ın işgali sırasında kalemizden indirilen Türk Bayrağı’nın yerine takılan işgalci kuvvetlerin bayrağının indirildiği gündür. Biz bu günü çok büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 yılı şehrimizin kurtuluşunun 100. yıldönümü idi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirdik. O günden bu güne pandeminin yaygın bir şekilde etkisini göstermesi nedeniyle maalesef etkinliklerimizi sınırlı olarak yapmak durumunda kalıyoruz” dedi.

Gelecek Nesillere Aktaracağız

Bayrak olayının büyük bir diriliş ve kurtuluş ruhunun ortaya çıkması açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Genel Sekreter Keleş, “Bayrak Olayı ile ortaya çıkan dirilişi ruhunu gelecek nesillere aktarmak adına programlarımız devam edecek. Bu ruhu kıyama dönüştürmüş ecdadın torunları olarak asla unutmayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Zaten önemli olan da budur. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu, Türkiye’de milli mücadelenin kıvılcımını oluşturmuştur. Biz Rıdvan Hocaların, Arslanbey’lerin, Sütçü İmam’ların torunları olarak onların bırakmış olduğu bu mirası unutmayacağız ve bizden sonraki gelecek nesillere aynı duyarlılıkla ve aynı şuurla taşımayı görev addediyoruz. Kahramanmaraş’ımızın ve ülkemizin kurtuluşunda bayrağın yere düşmemesi için mücadele eden, bu anlayışın devam etmesi için gayret gösteren tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı

#Bayrak Olayı #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:19
Öğle 12:25
İkindi 15:00
Akşam 17:22
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 10 15
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Boluspor 10 7
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7