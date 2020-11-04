Kahramanmaraş'ta ustalar elleriyle ayakkabı dikmeye devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta ki ayakkabı ustaları teknolojiye rağmen mesleklerini bırakmadılar.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2020, 16:38
Teknoloji bakımından ayakkabı sektörü ilerleken Kahramanmaraşlı ustalar ise geleneklerini koruyarak ayakkabıları elleri ile yapıyorlar.
Dev ayakkabı markalarına rağmen hakiki deriden yapılan el emeği göz nuru ayakkabıları satışa sunan ustalar mesleklerini teknolojiye rağmen yaşatıyorlar.
Aksu Haber’e konuşan ayakkabı ustası Emrullah Özer mesleğimize aşığız ifadelerini kullandı.
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