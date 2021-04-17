Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirleri tutuklandı!
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 15:18
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik aralıksız takiplerine devam eden Kahramanmaraş polisi, yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Bu kapsamda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştiren eş zamanlı operasyonla M.Ç. (24), R.K.(21) ve S.Ö.(22)isimli 3 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslar, adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
HABER – EMRE ATAÇ
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