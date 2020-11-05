Kahramanmaraş'ta yağışların başlamasıyla vatandaşlar kışlıklara yöneldi!
Yağışların başlamasıyla birlikte yağmurluk, şemsiye, bot satışlarında artış yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2020, 17:25 05.11.2020, 20:24
Konfeksiyoncular bu yıl yağış ve soğukların geç gelmesiyle satışlarında geçen yıla oranla azalma görülmüştü.
İki gündür soğuk havanın ve yağışların kahramanmaraş’ta etkili olması vatandaşları kışlıklara yönlendirdi.
Kapalı çarşı esnafları da yağmurun gelmesiyle satışlarının arttığını söyledi.
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