Kahramanmaraş'ta yangın! Araç kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, zabıtanın müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Bu sırada cadde de görevli bulunan trafik zabıtası Enes Doğan, olaya müdahale ederek esnaftan aldığı yangın tüpüyle yangını söndürdü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Enes Doğan, araçta bulunan kadın sürücü ve araçtakileri yanan otomobilden uzaklaştırdığını belirterek, esnaftan aldığı yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale ettiğini söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını söndüren zabıta Enes Doğan'ı altınla ödüllendirdi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını söndüren zabıta Enes Doğan'ı altınla ödüllendirdi.
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