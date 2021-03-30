Kahramanmaraş'ta yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Yollarda bulunan yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara verilmesi konusunda gerçekleştirilen farkındalık etkinliği kapsamında Kahramanmaraş’taki yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, il Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya katıldı.

Programın devamında, polis ve jandarma ekipleri, durdurduğu araç sürücülerini broşür dağıtarak yaya geçidi hakkında bilgilendirdi.

Trafik konusunun hem kentin hem de Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Coşkun şunları söyledi:

"Trafik konusu ekonomik boyutunun ötesinde can kayıplarına, yaralanmalara ve sakatlanmalara neden olan toplumsal bir sorun. Bugün de bu etkinliğimizle yaya güvenliğini öncelemek için farkındalık çalışması yapıyoruz. İnşallah bütün bu çalışmalarla yaya önceliğini trafik kültürü bakımından toplumumuza kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber: Gökhan Çalı - Mehmet Deveci