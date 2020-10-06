Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan bisikletlinin kavgası güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ta bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken çarptığı yayayla olan kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 21:01 07.10.2020, 19:38
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Valilik kavşağında araçlara yanan kırmızı ışıkta durmayan bisikletli, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Yayanın tepki göstermesi üzerine taraflar yumrukla kavgaya tutuştu.

Kavga anı o sırada bölgeden geçen halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bisikletin yaya çarpması, kavga anı, çevredeki vatandaşların kavgayı ayırması yer alıyor.

#Kahramanmaraş #kavga #Güvenlik kamerası
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