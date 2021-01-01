Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk dakikasında polis ekiplerine sıcak salep!

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu denetim noktalarında nöbet tutan polis ekiplerine sıcak salep ve tatlı ikramında bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan cadde ve sokaklarda nöbet tutan polis ekiplerine Kervan Pastaneleri soğuk havada sıcak salep ikram etti.

Burada açıklamalarda bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tüm milletmizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım ifadelerini kullandı.