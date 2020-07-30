Kahramanmaraş'ta YKS birincileri başarılarının sırrını anlattı!

Çamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün düzenli olarak sınava çalıştığını söyledi.



Çamlı’yı ödüllendiren Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ise YKS' de İl Birincisi çıkartmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Çamlı ’ya ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.



YKS’de derece elde eden Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencide başarısını Aksu Habe're anlattı.



