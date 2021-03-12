Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 12:17
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yaptı.
Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği "Atos"un da katılımıyla gerçekleştirdiği aramada, yolculardan A.K'nin çantasında 2 kilo 384 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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