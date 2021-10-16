Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 16.10.2021, 17:02
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kümbet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Evde bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alındı.

#Kahramanmaraş #uyuşturucu #Aksu Haber #aksu tv haber #Uyuşturucu Operasyonu
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2021
İmsak 05:12
Güneş 06:32
Öğle 12:23
İkindi 15:33
Akşam 18:04
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Denizlispor 9 10
11. Altınordu 8 10
12. Manisa FK 8 9
13. Boluspor 7 8
14. Menemenspor 8 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Man City 8 17
3. Chelsea 7 16
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1