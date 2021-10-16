Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 16.10.2021, 17:02
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kümbet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alındı.
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