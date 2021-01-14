Kahramanmaraş'tan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleriyle toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 17:21
Verenel Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Özkan, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardım malzemelerini asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Yaklaşık 10 yıldır devam eden iç karışıklık nedeniyle bölge halkının zor şartlar altında yaşadığını, bunun yanında kış şartlarının da her geçen gün ağırlaştığını anlatan Özkan, "Tırımızın içerisinde başta gıda malzemeleri ve kışlık kıyafetler olmak üzere soba ve kömür de bulunuyor. Bu ay dördüncü tırımız yola çıkmış oldu. Geçen ay da bölgeye 15 tır yardım malzemesi gönderdik. Savaş mağduru insanlara yardımlarımız ilerleyen süreçte de devam edecek." diye konuştu.
İnsani yardım malzemelerini taşıyan tır daha sonra İdlib'e hareket etti.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Ocak 2021
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:21
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12