Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 294 milyon dolarlık tekstil ihracatı

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünlerinin ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, 360 ihracatçı firmanın yer aldığı kentten tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında 2021 yılında 868 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten bu yılın ocak-mart döneminde ise tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla 263 milyon, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 19'luk artışla 31 milyon dolarlık dış satım yapıldı.



KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, tekstil ve konfeksiyon ihracatında Türkiye'nin lokomotif kentleri arasında yer aldıklarını, dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen sektördeki ihracat rakamlarını artırdıklarını belirtti.

Yılın ilk çeyreğindeki olumsuzluklara rağmen mart ayında kentin ihracatının 150 milyon dolara ulaştığını dile getiren Balcıoğlu, "Bu ihracat bizim Cumhuriyet tarihinde yaptığımız en büyük ihracat rakamıydı. Bu bizi mutlu etti. Tabii tekstil bunların içerisinde birinci sırada çünkü biz Türkiye'nin en büyük tekstil üreticisi kentlerinden bir tanesiyiz." dedi.

- En fazla ihracat İtalya, Mısır, Almanya'ya

Mart ayında tekstil ve ham maddeleri ihracatının 96, hazır giyim, konfeksiyon ihracatının 11 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"En fazla ihracatı İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz ve Fas'a yapmışız. Biz bu konuda büyük bir hız ve özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sektörde de Rusya-Ukrayna bizim ihracatımıza ciddi sıkıntı verdi çünkü o kapılar kapandı. O kapıların kapanmasıyla sadece ihracat yapmak değil, giden malların paralarının da gelmesinde sıkıntı yaşandı. Bizim ana sektörlerimizden hem tekstil hem metal mutfak eşyaları ikisi de modayla çalışan, bugünün trendiyle çalışan sektörler. Dolayısıyla bir ülkeye sattığınız malı diğer ülkeye göndermeniz mümkün değil."

Kahramanmaraşlı tekstil üreticilerinin sektördeki gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirten Balcıoğlu, Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada önemli bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.