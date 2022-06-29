Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Elbistan’da Toplandı!

Yönetim Kurulu Toplantısı, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Üyelerini Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası girişinde karşılayan ETSO Başkanı ve Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paksoy, oda ve üyelere sunulan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra hep birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i ziyaret eden Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaretin ardından Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiler.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında, faaliyetler ve hedeflere ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığında, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; KMTSO Temsilcisi Furkan Bayazıt, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Arıkan, Kamil Dedeoğlu, Mustafa Hançer, Öğr. Gör. Mesut Bilginer, Prof. Dr.Mustafa Şekkeli, Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, Türkoğlu OSB Temsilcisi Osman Okumuş, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek, Teknokent Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Selim Eren ile Öğr. Gör. Oğuz Ciğerlioğlu, Afşin Elbistan B Termik Santrali Müdürü Mustafa Akın ve Elbistan OSB Müdürü Sefa Demir katıldı.