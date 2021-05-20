Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Zoom üzerinden bir program düzenledi!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye'deki Makroekonomik Gelişmeleri, Covid-19’un Etkilerini, Dış Ticaret ve 2021 Beklentilerini konu alan program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2021, 16:29 20.05.2021, 17:52
Zoom üzerinden gerçekleştirilen programa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye Ekonomi Bankası Baş Ekonomisti Hakan Aklar ve Küresel Ticaret Danışmanı Abdurrahman Özalp konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşması yapan Balcıoğlu sıkıntılı bir süreçten geçildiğini söyledi.
Daha sonra sunuma geçen TEB Baş Ekonomisti Hakan Aklar Merkez Bankasının Kasım ayında faiz indirimi yapabileceğini söyledi.
TEB Küresel Ticaret Danışmanı Abdurrahman Özalp ise 2021 yılı için yüzde 8’lik bir büyümenin öngörüldüğünü söyledi.
Sunumların ardından Başkan Balcıoğlu konuşmacılara teşekkür etti.
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