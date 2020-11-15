Kahramanmaraş tüm Türkiye'nin gündemine oturdu!

Ekranların rayting rekoru kıran yemek programı MasterChef'in 99. bölümünde Kahramanmaraş'ın lezzetlerini ekranlara taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ 15.11.2020, 00:44 15.11.2020, 00:59
Kahramanmaraş tüm Türkiye'nin gündemine oturdu!

Yayınlandığı an itibariyle 7'den 70' e herkesi ekrana kilitleyen programda yarışmacılar Kahramanmaraş'ın saray mutfağından gelen yöresel yemeklerini yapmak için kıyasıya mücadele ettiler.

Sosyal medyada da yoğun bir şekilde paylaşılan program bugün en çok konuşulan konu oldu.

Kahramanmaraş'in doğasına, tarihine ve yemek kültürüne hayran olan program ekibi duygu ve düşüncelerini tüm Türkiye ile de paylaştılar.

Yarışmacılar ise ilk etapta kolay sandıkları Kahramanmaraş yemeklerini yapmakta bir hayli zorlandılar.

#Kahramanmaraş #MasterChef
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