Kahramanmaraş Ülkü Ocakları’ndan ‘Cumhuriyet’ Mitingi

Cumhuriyet’ mitingi Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Teşkilatı önünde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın katıldığı mitingde Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, günün anlam ve önemine binaen açıklama yaptı.

Başkan Nar, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yıldönümünü gururla anıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devletimizin kurucu kahramanları tarafından kazanılmış bu üstün başarının önemi ve değeri bugün daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan, adım adım büyüyen, sabırla, metanetle genişleyen istiklal mücadelesinin sonucudur. Türk milleti son yurdunu savunmak, bekasını sağlama almak, işgalcileri topraklarından kovmak için her şeyi göze almıştır. İmanın karşısında hiçbir askeri güç dayanamamış, imkansızlıklar yenilmiştir. Emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye ya da küçük bir coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılan aziz milletimiz; varlığına, birliğine ve son yurduna kanıyla, canıyla sahip çıkmış ve bedeli ne olursa olsun teslim olmayacağını ispatlamıştır” dedi.

Nar, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Büyük milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve cesaretle ortaya koymuştur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti; şehit kanıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakârlıklarla vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Tarih boyunca, devlet olmanın onuruna, millet olmanın haysiyetine sahip olmuş büyük Türk milleti, kaderinin ve kardeşliğinin önüne geçmeye, geleceğini ve geçmişini karartmaya teşebbüs eden tüm planları, tüm projeleri hezimete uğratmıştır. Tıpkı bugünkü gibi çıkarlarını mukaddesatı olarak gören yabancı hayranları, dış destek ve icazetli hamakat kadroları milletin kararlılığı karşısında duramamış, bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Türkiye Cumhuriyeti her engele, her bölücü ve art niyetli girişime rağmen baki kalacak, bekası korunacaktır. Demokrasi Cumhuriyet’i besleyecek, Cumhuriyet de demokrasiyi derinleştirecektir. Türkiye Cumhuriyeti, tarihte kurulan Türk devletlerinin bir devamı olarak Allah’ın izniyle varlığını sürdürecektir. Bu, sürekli yenilenen, sürekli oluş halinde olan, zengin ve bereketli bir geçmişten, parlak ve tertemiz bir istikbale kanat açan büyük Türk milletinin son kararıdır. Bizler, Ülkü Ocaklıları; atalarımızın bizlere bıraktığı bu emanetin farkındayız. 2023’ün lider ülke Türkiye’si için, ilimde, irfanda, fende, teknikte en önde mukaddesatlarına bağlı gençler yetiştirmenin sözünü veriyoruz. Geleceğin milliyetçi Türkiye’si sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizi kuran kadronun liderliğini üstlenen ve ilk Cumhurbaşkanlığımızı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ülkü ve silah arkadaşlarına, bağımsızlığımızın mimarı aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük milletimin her ferdinin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, en içten muhabbetlerimle birlikte saygılarımı sunuyorum.”

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Nar ve beraberindeki kalabalık, teşkilat binası önünden Kıbrıs Meydanı’nda yer alan Atatürk Büstüne tekbirler eşliğinde yürüdü.

Cumhuriyet Mitingi açılan Türk Bayrağıyla sona erdi.