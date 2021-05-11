Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan salgın tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Coşkun, salgın kurallarına riayet ederek duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritanın gösterildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Kahramanmaraş. Kıymetli hemşerilerimiz ilimiz vaka sayısı sıralamasında en düşük 13 il arasında yer almıştır. Bu duyarlılığı sürdürerek Kovid-19 ile mücadelemizi hep birlikte başaracağız. Tedbirlere uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."