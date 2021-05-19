Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan koruyucu ailelere ziyaret
Vali Ömer Faruk Coşkun, Koruyucu Aile Deniz-Muammer Kalın çifti ile Koruyucu Aile Emine-Cüneyt Temiz çiftini evlerinde ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 10:39
Koruyucu aileler ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Siz kıymetli ailelerimiz sayesinde çocuklarımız sıcak ve mutlu bir aile ortamında büyüyorlar. Çocuklarımızın vatanına milletine faydalı iyi bireyler olarak yetişmesinde çok büyük emeği olan siz kıymetli ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Koruyucu ailelerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.
Vali Coşkun’a ziyaretleri sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da eşlik etti.
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